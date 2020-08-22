«Ротор» — «Сочи»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00
Сегодня, 22 августа, состоится матч «Ротор» – «Сочи». Встреча 4-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Волгоград Арена», стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ротор» — «Сочи».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. В бригаду войдут ассистенты Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Валентин Мурашов (Москва). Резервный рефери – Ян Бобровский (Санкт-Петербург).
«Сочи» набрал 5 очков в 3 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Волгоградский «Ротор» (3) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (9).
Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.
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