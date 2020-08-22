«Химки» — «Ахмат»: составы команд на матч 4-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Химок» и «Ахмата» на матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт на стадионе «Арена Химки», стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Ахмат».



«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Мартусевич, Корян, Трошечкин, Ломовицкий, Боженов, Полярус, Конате.



Запасные: Хомич, Генералов, Тихонов, Мурнин, Кухарчук, Засеев, Мишуков, Липовой, Алиев.



«Ахмат»: Шелия, Пуцко, Семёнов, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Роши, Исмаэл Силва, Харин, Понсе.



Запасные: Гудиев, Мелихов, Ненахов, Адамов, Нижич, Иванов, Кадыров, Бериша, Швец, Садулаев, Кадыров, Мелкадзе.

Грозненский «Ахмат» набрал 4 очка в 3 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Химки» (1) — на предпоследнем, 15-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит» (9).