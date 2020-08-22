Харгривз: Левандовски — образец для подражания для Неймара и Мбаппе

Бывший полузащитник «Баварии» Оуэн Харгривз поделился мнением о нападающем мюнхенской команды Роберте Левандовском.



«Левандовски стареет, как хорошее вино. Он выдал лучший сезон в жизни, и на самом деле это кажется забавным. Все говорят о бомбардирах, но не отдают должного внимания игре Роберта в команде. В финале Лиги чемпионов на поле выйдут два самых талантливых футболиста в мире — Неймар и Мбаппе, но лучшим игроком на данный момент является Левандовски. Он — образец для подражания для Неймара и Мбаппе.



Его работа над собой, постоянные тренировки, диеты, совершенствование всех аспектов игры позволили провести сезон, благодаря которому Роберт должен был получить «Золотой мяч», — приводит слова Харгривза talkSPORT.

Левандовски обошёл Месси по максимальному количеству голов в одном сезоне Лиги чемпионов