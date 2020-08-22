Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Харгривз: Левандовски — образец для подражания для Неймара и Мбаппе

Харгривз: Левандовски — образец для подражания для Неймара и Мбаппе
Футбол / Лига чемпионов 0

Бывший полузащитник «Баварии» Оуэн Харгривз поделился мнением о нападающем мюнхенской команды Роберте Левандовском.

«Левандовски стареет, как хорошее вино. Он выдал лучший сезон в жизни, и на самом деле это кажется забавным. Все говорят о бомбардирах, но не отдают должного внимания игре Роберта в команде. В финале Лиги чемпионов на поле выйдут два самых талантливых футболиста в мире — Неймар и Мбаппе, но лучшим игроком на данный момент является Левандовски. Он — образец для подражания для Неймара и Мбаппе.

Его работа над собой, постоянные тренировки, диеты, совершенствование всех аспектов игры позволили провести сезон, благодаря которому Роберт должен был получить «Золотой мяч», — приводит слова Харгривза talkSPORT.

Левандовски обошёл Месси по максимальному количеству голов в одном сезоне Лиги чемпионов
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020