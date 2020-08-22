«Добро пожаловать, Салах». «Арсенал» объявил о переходе 17-летнего футболиста
Лондонский «Арсенал» официально объявил о переходе 17-летнего воспитанника «Фейеноорда» Салах-Эддина.
Сообщается, что молодой игрок подписал профессиональный контракт с лондонским клубом на правах свободного агента.
Ранее клуб объявил о переходе нападающего Виллиана. Сообщалось также, что в сферу интересов «ганнерз» входят экс-нападающий «Спартака» Квинси Промес и полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос.
Сезон-2019/2020 «Арсенал» завершил на восьмом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, в 38 матчах набрав 56 очков.
29 августа «Арсенал» поборется за Суперкубок Англии с «Ливерпулем», а 12 сентября в матче 1-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «канонирам» предстоит встреча с «Фулхэмом» на выезде.
- 22 августа 2020
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