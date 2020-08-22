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«Барселона» рассматривает возможность приобретения Анхелиньо за € 30 млн

«Барселона» рассматривает возможность приобретения Анхелиньо за € 30 млн
Футбол / Англия 0

Защитник «Манчестер Сити» Анхелиньо может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает Goal.com.

По информации источника, интерес к 23-летнему испанскому футболисту проявляется «Барселона». Сообщается, что каталонский клуб рассматривает возможность приобретения Анхелиньо за 30 млн евро.

Напомним, Анхелиньо начинал карьеру в «Манчестер Сити». Перед началом сезона-2019/2020 испанский футболист вернулся в английский клуб и был отправлен в «РБ Лейпциг» на правах аренды. В минувшем сезоне Анхелиньо принял участие в 13 матчах чемпионата Германии, забил один мяч и отдал две результативные передачи. Анхелиньо выступал за «Нью-Йорк Сити», «Жирону», «Мальорку», эйндховенский ПСВ и другие команды.

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