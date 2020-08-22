«Зенит» — «Тамбов»: составы команд на матч 4-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Тамбова» на матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Тамбов».



«Зенит»: Кержаков, Караваев, Круговой, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси, Малком.



Запасные: Васютин, Одоевский, Терентьев, Прохин, Жирков, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Ригони, Шамкин.



«Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Ойеволе, Шляков, Каплиенко, Чуперка, Карасёв, Килин, Обухов, Костюков, Карапетян.



Запасные: Чагров, Головня, Тетрашвили, Кабахидзе, Балашов, Панченко.

Петербургский «Зенит» набрал 9 очков в 3 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (3) — на 11-м месте.