Магуайра освободили после нападения на полицейских в Греции

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр был освобождён из-под стражи в зале суда в Греции, сообщает Sky Sports.
Cудебное слушание по делу о нападении футболиста и двух его друзей на полицейских было отложено до вторника. Трое обвиняемых не обязаны присутствовать на суде и могут вернуться домой. Магуайр покинул здание суда в фургоне без опознавательных знаков, отказавшись давать какие-либо комментарии по поводу инцидента.
Футболист был задержан на Миконосе (Греция). Дело было возбуждено в связи с неповиновением полиции, нанесением телесных повреждений, оскорблениями и попыткой подкупа сотрудников. Адвокат Магуайра Константинос Даривас заявлял, что игрок отрицает обвинения.
Сообщалось, что Магуайр и его друзья устроили драку с другими англичанами в одном из баров Миконоса. После того как на место происшествия прибыла полиция, компания с участием Магуайра напала на полицейских. В результате футболист и двое его друзей были арестованы и доставлены в полицейский участок.
- 22 августа 2020
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