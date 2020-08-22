Малкольм Баду забил первый гол после перехода в «Спартак»

Защитник «Спартака-2» Малкольм Баду забил гол в ворота «Иртыша» в матче пятого тура первенства Футбольной национальной лиги. Это дебютный гол немца после перехода в московский клуб.

Баду открыл счёт в матче: обвёл нескольких защитников в штрафной омской команды и с правой ноги отправил мяч в нижний левый угол ворот. Гол был забит на 18-й минуте встречи.

Малкольм Баду присоединился к красно-белым в июле 2019 года. 23-летний немецкий футболист — воспитанник «Вольфсбурга», может играть на обоих флангах в обороне и полузащите. Привлекался в юношескую и молодёжную сборные Германии, выступал на чемпионате мира U20 в 2017 году.

В минувшем сезоне ФНЛ футболист принял участие в восьми матчах за «Спартак-2», в которых не отметился результативными действиями.