Александр Зинченко стал крёстным отцом
Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко сообщил, что стал крёстным отцом.
«Теперь у меня есть дочка! Крёстная дочка», — написал Александр Зинченко на свой странице в «Инстаграме». Футболист опубликовал фото с крещения.
Влада Зинченко, супруга защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко, сообщала, что расписалась с футболистом ещё в марте. Зинченко сделал предложение журналистке телеканалов «Футбол 1» и «Футбол 2» Владе Седан на стадионе «Олимпийский» в Киеве в октябре 2019 года.
Сообщалось, что «Манчестер Сити» заинтересован в услугах защитника «Наполи» Калиду Кулибали. Ради 29-летнего сенегальца «горожане» готовы расстаться с двумя игроками обороны — Александром Зинченко и Николасом Отаменди.
«Манчестер Сити» может обменять Зинченко и Отаменди на Кулибали
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