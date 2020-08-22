Александр Зинченко стал крёстным отцом

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко сообщил, что стал крёстным отцом.

«Теперь у меня есть дочка! Крёстная дочка», — написал Александр Зинченко на свой странице в «Инстаграме». Футболист опубликовал фото с крещения.

Влада Зинченко, супруга защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко, сообщала, что расписалась с футболистом ещё в марте. Зинченко сделал предложение журналистке телеканалов «Футбол 1» и «Футбол 2» Владе Седан на стадионе «Олимпийский» в Киеве в октябре 2019 года.

Сообщалось, что «Манчестер Сити» заинтересован в услугах защитника «Наполи» Калиду Кулибали. Ради 29-летнего сенегальца «горожане» готовы расстаться с двумя игроками обороны — Александром Зинченко и Николасом Отаменди.