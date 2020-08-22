«Ахмат» вырвал победу у «Химок», забив два гола за минуту. Хозяева доигрывали вдевятером

В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» уступили «Ахмату». Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
На 21-й минуте Егор Данилкин открыл счёт. Полярус от флажка навесил во вратарскую, откуда Данилкин в борьбе с Пуцко плечом переправил мяч под штангу.
На 72-й минуте главный арбитр назначил пенальти в ворота «Химок». Владимир Ильин ударом с 11-метровой отметки развёл вратаря и мяч по разным углам. Химчане развели мяч с центра, однако гости перехватили мяч и забили снова. Бернард Бериша с края штрафной прострелил в центр, откуда Артём Тимофеев ударом в касание направил мяч в дальний угол ворот соперника.
На 76-й минуте был удалён защитник «Химок» Брайан Идову. В добавленное время вторую жёлтую карточку получил Кирилл Боженов.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. В бригаду входили ассистенты Андрей Болотенков (Москва) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери – Алексей Сухой (Люберцы).
Грозненский «Ахмат» набрал 7 очков в четырёх матчах и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Химки» (1) — на предпоследнем, 15-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит» (9).
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