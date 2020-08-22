Фанаты «Зенита» вывесили баннер в честь возвращения Анюкова

Болельщики «Зенита» на матче с «Тамбовом» показали большой баннер в честь Александра Анюкова. Бывший игрок петербургской команды вернулся в клуб и вошёл в тренерский штаб.

«Зенит — твоя судьба!» — написано на баннере. Фанаты также растянули на трибуне изображение Анюкова, держащего в руках трофей РПЛ.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак проявил личную заинтересованность в том, чтобы Анюков стал его помощником.



28 мая 2020 года Анюков объявил о завершении игровой карьеры. Последним клубом футболиста были самарские „Крылья Советов“. За «Зенит» выступал с 2005 по 2020 год.



Анюков — пятикратный чемпион России (2007, 2010, 2012, 2015, 2019), двукратный обладатель Кубка России (2010, 2016), обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА (2008) в составе «Зенита», бронзовый призёр чемпионата Европы в составе сборной России (2008).