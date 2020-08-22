Спортивный директор «Оренбурга»: задача – выиграть все 42 игры, одну уже сыграли вничью

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о целях на сезон первенства Футбольной национальной лиги.
«Задача перед командой простая – выиграть 42 матча, правда, один уже сыграли вничью.
Ещё 22 июля играли в Премьер-Лиге. Затем была очень короткая пауза. Выигрываем за счёт тех футболистов, которых смогли удержать. Также сейчас к нам добавляются новые футболисты, идёт формирование новой команды. Сложность в балансе, надеюсь, в течение месяца всё устаканится.
Ждём новых игроков, их ожидается около двух-трёх. Говорить о конкретных фамилиях и сроках перехода пока рано», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
В пяти турах «Оренбург» набрал 13 очков. Команда одержала четыре победы (в матчах с «Динамо Брянск», «Нефтехимиком», «Аланией» и «Крыльями») и один раз сыграла вничью (с «Текстильщиком»).
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