Гунько: у «Химок» низкая реализация моментов. Наш ресурс ограничен, и ротации состава нет

Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько подвёл итоги матча 4-го тура РПЛ с «Ахматом».
«Игра разделилась на две части. Первая была до пенальти. Мы контролировали ход игры, имели достаточно подходов и моментов, которые не смогли реализовать. Нас надломил не забитый пенальти плюс почти сразу получили 11-метровый в свои ворота.
Низкая реализация моментов? Да, очень низкая. Создаём много моментов, но на данном этапе исполнительское мастерство нас подводит.
Наш ресурс ограничен, и ротации состава нет. Получают игровое время те футболисты, которые сильнейшие и лучше готовы. Трансферное окно открыто, и мы ищем различные варианты усиления состава.
Негодование болельщиков? Я их понимаю. Их не устраивает результат, так же как и меня. Мы старались и создавали моменты», — передаёт слова Гунько корреспондент «Чемпионата» Глеб Ярославцев.
- 22 августа 2020
-
19:11
-
19:03
-
18:58
-
18:50
-
18:46
-
18:37
-
18:33
-
18:32
-
18:23
-
18:13
-
18:11
-
18:05
-
17:55
-
17:54
-
17:42
-
17:39
-
17:36
-
17:24
-
17:18
-
17:15
-
17:12
-
17:00
-
16:57
-
16:47
-
16:31
-
16:21
-
16:17
-
15:56
-
15:53
-
15:39
-
15:19
-
15:00
-
14:50
-
14:49
-
14:44