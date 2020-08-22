Гунько: у «Химок» низкая реализация моментов. Наш ресурс ограничен, и ротации состава нет

Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько подвёл итоги матча 4-го тура РПЛ с «Ахматом».

«Игра разделилась на две части. Первая была до пенальти. Мы контролировали ход игры, имели достаточно подходов и моментов, которые не смогли реализовать. Нас надломил не забитый пенальти плюс почти сразу получили 11-метровый в свои ворота.



Низкая реализация моментов? Да, очень низкая. Создаём много моментов, но на данном этапе исполнительское мастерство нас подводит.



Наш ресурс ограничен, и ротации состава нет. Получают игровое время те футболисты, которые сильнейшие и лучше готовы. Трансферное окно открыто, и мы ищем различные варианты усиления состава.



Негодование болельщиков? Я их понимаю. Их не устраивает результат, так же как и меня. Мы старались и создавали моменты», — передаёт слова Гунько корреспондент «Чемпионата» Глеб Ярославцев.