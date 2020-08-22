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Зинченко — о вылете из ЛЧ: Гвардиола даже не зашёл в раздевалку

Зинченко — о вылете из ЛЧ: Гвардиола даже не зашёл в раздевалку
Футбол / Лига чемпионов 0

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов после матча с «Лионом» (1:3).

Почему «Лиону» удалось победить? Чрезмерное желание. Они хотели больше, чем мы, вот и всё. Это было видно. На такой стадии в таких турнирах мастерство команды не всегда играет ведущую роль — на первый план выходят желание, характер, такие качества.

Игра в три защитника? Многие футболисты с огромным опытом и прекрасно понимают, что при такой тактике всегда будет не хватать одного игрока впереди. Нам нужен был ещё один игрок впереди, чтобы использовать его в атаке.

Гвардиола даже не зашёл в раздевалку, не сказал ни слова после матча. Что говорить, если и так всё понятно. Обидно за Давида Силву и Клаудио Браво — они провели последний матч за «Манчестер Сити». Хотели выиграть в первую очередь для них", — сказал Зинченко в видео на YouTube-канале «Влада Седан».

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