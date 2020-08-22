Зинченко — о вылете из ЛЧ: Гвардиола даже не зашёл в раздевалку

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов после матча с «Лионом» (1:3).
Почему «Лиону» удалось победить? Чрезмерное желание. Они хотели больше, чем мы, вот и всё. Это было видно. На такой стадии в таких турнирах мастерство команды не всегда играет ведущую роль — на первый план выходят желание, характер, такие качества.
Игра в три защитника? Многие футболисты с огромным опытом и прекрасно понимают, что при такой тактике всегда будет не хватать одного игрока впереди. Нам нужен был ещё один игрок впереди, чтобы использовать его в атаке.
Гвардиола даже не зашёл в раздевалку, не сказал ни слова после матча. Что говорить, если и так всё понятно. Обидно за Давида Силву и Клаудио Браво — они провели последний матч за «Манчестер Сити». Хотели выиграть в первую очередь для них", — сказал Зинченко в видео на YouTube-канале «Влада Седан».
- 22 августа 2020
-
20:39
-
20:29
-
20:17
-
20:16
-
20:03
-
19:58
-
19:54
-
19:54
-
19:48
-
19:26
-
19:23
-
19:21
-
19:11
-
19:03
-
18:58
-
18:50
-
18:46
-
18:37
-
18:33
-
18:32
-
18:23
-
18:13
-
18:11
-
18:05
-
17:55
-
17:54
-
17:42
-
17:39
-
17:36
-
17:24
-
17:18
-
17:15
-
17:12
-
17:00
-
16:57