«Зенит» разгромил «Тамбов»

В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» одержал крупную победу над «Тамбовом». Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
На 41-й минуте счёт открыл Дуглас Сантос. Он получил передачу от Вячеслава Караваева на правом краю чужой штрафной, выждал паузу и исполнил классный удар в дальнюю девятку. Малком забил второй гол питерцев после подачи Сердара Азмуна с левого фланга атаки, с близкой дистанции расстреляв ворота.
Счёт стал разгромным на 68-й минуте. Андрей Мостовой исполнил выверенную подачу с левого фланга атаки во вратарскую, где Александр Ерохин ударом головой замкнул передачу. Спустя шесть минут Ерохин отдал передачу к чужой штрафной, где Азмун убежал от защитника один на один, обыграл Сергея Рыжикова и отправил мяч в пустые ворота.
Единственный гол «Тамбова» на 85-й минуте забил Кирилл Панченко.
Петербургский «Зенит» набрал 12 очков в 4 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (3) — на 13-м месте.
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