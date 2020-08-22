«Торпедо» дома упустило победу над «Балтикой»

В матче 5-го тура Футбольной национальной лиги московское «Торпедо» сыграло вничью с калининградской «Балтикой». Встреча проходила в спортивном городке «Лужники» в Москве и завершилась со счётом 1:1.

На 9-й минуте отличился полузащитник москвичей Илья Берковский. «Балтика» сравняла счёт на 64-й минуте усилиями нападающего Аллефа Андраде.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Анатолием Жабченко (Краснодар). Ему помогали ассистенты Сергей Архипов (Ульяновск) и Михаил Кистанов (Энгельс). Резервный арбитр — Константин Юданов.

«Торпедо», набрав 6 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Балтика» (11) — на третьем месте.

В параллельном матче ФНЛ нижнекамский «Нефтехимик» дома обыграл московское «Чертаново» (3:0).