«Торпедо» дома упустило победу над «Балтикой»
В матче 5-го тура Футбольной национальной лиги московское «Торпедо» сыграло вничью с калининградской «Балтикой». Встреча проходила в спортивном городке «Лужники» в Москве и завершилась со счётом 1:1.
На 9-й минуте отличился полузащитник москвичей Илья Берковский. «Балтика» сравняла счёт на 64-й минуте усилиями нападающего Аллефа Андраде.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Анатолием Жабченко (Краснодар). Ему помогали ассистенты Сергей Архипов (Ульяновск) и Михаил Кистанов (Энгельс). Резервный арбитр — Константин Юданов.
«Торпедо», набрав 6 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Балтика» (11) — на третьем месте.
В параллельном матче ФНЛ нижнекамский «Нефтехимик» дома обыграл московское «Чертаново» (3:0).
- 22 августа 2020
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