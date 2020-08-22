Экс-гендиректор «Химок»: ломать не строить. Гунько себе даже помощников взять не может

Бывший генеральный директор «Химок» Василий Иванов поделился мнением о результатах подмосковной команды в Российской Премьер-Лиге.

«Результат закономерный. Ломать, как говорится, не строить. Эта команда создавалась два с половиной года, никаких баз и багажей не было. Каждый тренер, начиная с Красножана и до Юрана, дал что-то своё. В итоге — РПЛ и финал Кубка.

Футбольный клуб — это не только тренер, а ещё и футболисты, администрация, персонал. Когда все объединены одной идеей, тогда и результат придёт. Но сейчас уже РПЛ, нужно усиление. Мы его планировали, были договорённости с пятью футболистами, которые однозначно бы усилили команду, — легионеры и россияне.

Гунько? Что вы хотите от тренера, который даже помощников себе взять не может? Кого дали, с тем и работает. Команду принял за неделю до старта, про сильные и слабые стороны футболистов спросить не у кого. Что сейчас его винить?" — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.