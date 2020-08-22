Азмун взял лидерство в бомбардирской гонке сезона-2020/2021

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун забил гол в матче четвёртого тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (4:1) и возглавил гонку бомбардиров чемпионата. На его счету четыре мяча в сезоне.

Напомним, в минувшем розыгрыше иранец забил больше всех — на счету форварда 17 точных ударов по воротам.

На 41-й минуте матча «Зенит» — «Тамбов» счёт открыл Дуглас Сантос. Он получил передачу от Вячеслава Караваева на правом краю чужой штрафной, выждал паузу и исполнил классный удар в дальнюю девятку. Малком забил второй гол питерцев после подачи Сердара Азмуна с левого фланга атаки, с близкой дистанции расстреляв ворота.



Счёт стал разгромным на 68-й минуте: Андрей Мостовой исполнил выверенную подачу с левого фланга атаки во вратарскую, где Александр Ерохин ударом головой замкнул передачу. Спустя шесть минут Ерохин отдал передачу к чужой штрафной, где Азмун убежал от защитника один на один, обыграл Сергея Рыжикова и отправил мяч в пустые ворота.



Единственный гол «Тамбова» на 85-й минуте забил Кирилл Панченко.