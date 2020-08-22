А. Кадыров станцевал лезгинку после победы над «Химками». Лучшие фото с матча

22 августа в Химках на стадионе «Арена Химки» в мате 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» уступили «Ахмату». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
На 21-й минуте Егор Данилкин открыл счёт, ему ассистировал Артём Полярус. На 72-й минуте главный арбитр назначил пенальти в ворота «Химок». Владимир Ильин уверенно реализовал 11-метровый удар. Химчане развели мяч с центра, однако гости перехватили мяч и забили снова. Бернард Бериша с края штрафной прострелил в центр, откуда Артём Тимофеев ударом в касание направил мяч в дальний угол ворот соперника, установив окончательный счёт встречи.
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев подвёл итоги матча 4-го тура РПЛ с «Химками» (2:1).
«Принципиальный матч. Здесь я оставил частичку разума и души, поблагодарил всех ребят, с которыми мы вместе двигались из ФНЛ. Пожелал им удачи. Уверен, в ближайшее время хозяева найдут свою игру и будут качественно играть. Мы тяжело входили в игру. Попросил ребят выложиться на сто процентов. Мы комбинировали. Были атаки, подходы, удары по воротам. Нереализованный пенальти стал ключевым моментом матча. Это добавило нам психологической уверенности. Плюс у нас на замену вышли ребята, которые играли более осмысленно. Забили два мяча, но могли забить и ещё».
После победы в матче с «Химками» грозненский «Ахмат» набрал 7 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Химки» (1) — на предпоследнем, 15-м месте.
Лучшие кадры с матча «Химки» — «Ахмат» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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