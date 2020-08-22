Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Круговой — о дебюте в старте: прикольные чувства! Сыграть полноценный матч — это прикольно

Круговой — о дебюте в старте: прикольные чувства! Сыграть полноценный матч — это прикольно
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Зенита» Данил Круговой поделился впечатлениями о матче с «Тамбовом» (4:1), в котором он впервые вышел в стартовом составе питерцев.

«Прикольные чувства от дебюта в стартовом составе. И провести полноценный матч — вот это прикольно. И даже волнительно не было, может быть, был небольшой мандраж, но после первого касания мяча стало легче. Мне кажется, получил удовольствие от футбола.

Умышленно ли бросил мяч в спину Сантосу? Да, так было задумано, я такое уже демонстрировал. Надеюсь, это запечатлели камеры. Болельщики, которые были сзади меня, хлопали и оценили. Сантос вообще не понял.

В «Уфе» на спине было написано «Круг»? Да, хочу вернуться к Кругу, но сейчас пока не успели это сделать. Поэтому или во второй половине сезона, или никогда. Просил два раза, но мне не разрешили», — приводит слова Кругового пресс-служба клуба.

«Зенит» разгромил «Тамбов»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020