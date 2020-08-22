Круговой — о дебюте в старте: прикольные чувства! Сыграть полноценный матч — это прикольно

Защитник «Зенита» Данил Круговой поделился впечатлениями о матче с «Тамбовом» (4:1), в котором он впервые вышел в стартовом составе питерцев.
«Прикольные чувства от дебюта в стартовом составе. И провести полноценный матч — вот это прикольно. И даже волнительно не было, может быть, был небольшой мандраж, но после первого касания мяча стало легче. Мне кажется, получил удовольствие от футбола.
Умышленно ли бросил мяч в спину Сантосу? Да, так было задумано, я такое уже демонстрировал. Надеюсь, это запечатлели камеры. Болельщики, которые были сзади меня, хлопали и оценили. Сантос вообще не понял.
В «Уфе» на спине было написано «Круг»? Да, хочу вернуться к Кругу, но сейчас пока не успели это сделать. Поэтому или во второй половине сезона, или никогда. Просил два раза, но мне не разрешили», — приводит слова Кругового пресс-служба клуба.
- 22 августа 2020
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