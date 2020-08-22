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Андрей Мостовой: когда команда ведёт со счётом 3:0, в игру входить легче всего

Андрей Мостовой: когда команда ведёт со счётом 3:0, в игру входить легче всего
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой подвёл итоги матча четвёртого тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (4:1). Хавбеку удалось отдать голевую передачу.

«Приятно очень. В такую игру, когда команда ведёт со счётом 3:0, входить легче всего. Поэтому без проблем вошёл. Хорошо, что помог результативным действием. Очень рад этому.

Накопилась ли усталость в таком графике? Я не так много играл, как остальные ребята, скорее это у них нужно спросить. Самое главное — хорошо восстанавливаться», — цитирует Мостового пресс-служба клуба.

Андрей Мостовой исполнил выверенную подачу с левого фланга атаки во вратарскую, где полузащитник сине-бело-голубых Александр Ерохин ударом головой замкнул передачу и сделал счёт 3:0.

Петербургский «Зенит» набрал в 4 матчах 12 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (3) — на 13-м месте.

«Зенит» разгромил «Тамбов»
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