Дуглас Сантос: весь год искал возможность забить дебютный мяч за «Зенит»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился впечатлениями от первого гола за питерскую команду, который он забил в матче с «Тамбовом» (4:1).

«Я невероятно счастлив. Я здесь уже год, и всё это время искал возможность забить свой дебютный мяч, очень ждал этого. Знаю, что всему своё время, и сегодня моё время пришло. Все мои премии — для моей семьи. Конечно, моя дочь тоже будет играть с этой наградой, которая также принадлежит и моей жене, которая всегда рядом со мной, и моим близким в Бразилии. Всё, что я делаю, — все матчи, как победы, так и поражения, потому что поражения — часть жизни, — всё это для моей семьи.



Если честно, не знаю, что значит неудобная позиция! Потому что пока на всех позициях, на которых мне доводилось играть, все делал хорошо. Но готов к любому заданию от главного тренера и его штаба. Что от меня потребуют на поле, то и сделаю. Готов приносить максимум пользы команде, делать всё, на что способен, чтобы мы побеждали и добивались наших целей.



Выездные матчи с «Динамо» и «Локомотивом»? Да, это будет довольно тяжёлый период, но он таков абсолютно для всех команд. Но мы должны думать о лучшем. Сейчас надо отдохнуть, немного побыть с семьей, а потом уже задуматься о следующем противнике. Выездная игра с «Динамо» не будет лёгкой, но у нас достаточно сил, мы отличная команда, так что всё в наших руках», — приводит слова Сантоса пресс-служба клуба.