«Рубин» в концовке вырвал победу у ЦСКА

Московский ЦСКА не смог удержать ничейный результат в матче четвёртого тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Дебютный гол в этой встрече забил полузащитник гостей Солтмурад Бакаев. Хавбек начал атаку в центре поле, и после нескольких передач Олег Шатов вывел Бакаева один на один с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым. Солтмурад точно пробил в правый нижний угол на 37-й минуте встречи.

Уже через две минуты, после розыгрыша углового, мяч оказался у полузащитника хозяев Николы Влашича — хорват сильным ударом отправил снаряд мимо Юрия Дюпина и сравнял счёт.

В самой концовке встречи Денис Макаров вывел казанцев вперёд. «Армейцы» отыграться уже не смогли.