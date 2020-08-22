«Рубин» в концовке вырвал победу у ЦСКА
Московский ЦСКА не смог удержать ничейный результат в матче четвёртого тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Дебютный гол в этой встрече забил полузащитник гостей Солтмурад Бакаев. Хавбек начал атаку в центре поле, и после нескольких передач Олег Шатов вывел Бакаева один на один с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым. Солтмурад точно пробил в правый нижний угол на 37-й минуте встречи.
Уже через две минуты, после розыгрыша углового, мяч оказался у полузащитника хозяев Николы Влашича — хорват сильным ударом отправил снаряд мимо Юрия Дюпина и сравнял счёт.
В самой концовке встречи Денис Макаров вывел казанцев вперёд. «Армейцы» отыграться уже не смогли.
- 22 августа 2020
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