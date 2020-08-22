Тренер «Арсенала»: вышли и как мужики полностью отдались игре. Все ребята сыграли на 5+

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Подпалый прокомментировал победу в матче 4-го тура РПЛ с «Динамо» (2:0).

«Мы рассчитывали с первых домашних игр набирать очки. Не получилось. Настроение в команде было не очень. К игре с «Динамо» мы серьёзно подготовились. Благодарен ребятам! Вышли и как мужики полностью отдались игре.



Сегодня был «Арсенал», который хочется видеть. Самое главное — хочется видеть подобный настрой в каждой встрече. В первых турах с этим были проблемы, и меня это беспокоило. Сегодня же была полная самоотдача. Все старались, при этом никто не выпал. Это очень важно. Сегодня все сыграли на пять с плюсом.



Ковалёв, Кангва и Нигматуллин, к сожалению, получили сегодня травмы. Информация будет завтра, от этого и будем отталкиваться», — передаёт слова Подпалого корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.