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«Сочи» вышел на второе место в РПЛ, обыграв «Ротор»

«Сочи» вышел на второе место в РПЛ, обыграв «Ротор»
Футбол / РПЛ 0

В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Ротор» уступил «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Волгоград Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Хавбек «Сочи» Никита Бурмистров открыл счёт на 21-й минуте встречи — Кристиан Нобоа с углового навесил на ближнюю штангу, сочинцы навязали борьбу, мяч отскочил в центр штрафной на Бурмистрова, который в касание поразил ворота «Ротора».

Во втором тайме счёт сравнял Камиль Муллин, однако Бурмистров вывел «Сочи» вперёд, откликнувшись на навес Жоаозиньо.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. В бригаду входили ассистенты Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Валентин Мурашов (Москва). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).

«Сочи» набрал в 4 матчах 8 очков и вышел на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Волгоградский «Ротор» (1) — на последнем, 16-м месте. У «Локомотива» (7) и «Спартака» (5) есть матч в запасе. Лидером соревнований является «Зенит» (12).

Россия - Премьер-Лига. 4-й тур
22 августа 2020, суббота. 20:00 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
1 : 2
Сочи
Сочи
0:1 Бурмистров – 21'   1:1 Муллин – 52'   1:2 Бурмистров – 59'
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