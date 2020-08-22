«Сочи» вышел на второе место в РПЛ, обыграв «Ротор»

В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Ротор» уступил «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Волгоград Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Хавбек «Сочи» Никита Бурмистров открыл счёт на 21-й минуте встречи — Кристиан Нобоа с углового навесил на ближнюю штангу, сочинцы навязали борьбу, мяч отскочил в центр штрафной на Бурмистрова, который в касание поразил ворота «Ротора».

Во втором тайме счёт сравнял Камиль Муллин, однако Бурмистров вывел «Сочи» вперёд, откликнувшись на навес Жоаозиньо.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. В бригаду входили ассистенты Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Валентин Мурашов (Москва). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).



«Сочи» набрал в 4 матчах 8 очков и вышел на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Волгоградский «Ротор» (1) — на последнем, 16-м месте. У «Локомотива» (7) и «Спартака» (5) есть матч в запасе. Лидером соревнований является «Зенит» (12).