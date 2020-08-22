Слуцкий: во втором тайме понимали, что у нас есть лишние сутки восстановления

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвёл итоги матча четвёртого тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:1).

Гостям удалось вырвать победу в дополнительное время.

«Первый тайм прошёл с преимуществом ЦСКА. Больше действовали на контратаках. Во втором тайме понимали, что у нас есть лишние сутки восстановления. Второй тайм прошёл в равной борьбе, стали проводить позиционные атаки. В конце игры сработал футбольный закон, когда Дюпин сделал суперсейв, а мы сумели забить.



Сегодня дебютировали Шатов, который должен сделать команду сильнее, другие новички. В целом сценарий игры был очень похож на наш последний матч. Всё прошло примерно в том же ключе», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.