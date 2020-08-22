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Источник: защитник «Лестера» Чилвел подписал пятилетний контракт с «Челси»

Источник: защитник «Лестера» Чилвел подписал пятилетний контракт с «Челси»
Футбол / Англия 0

Защитник «Лестер Сити» Бенджамин Чилвел подписал контракт с лондонским «Челси» сроком на пять лет, сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

Ранее британские СМИ сообщали, что сумма трансфера составит € 55 млн.

Известно также, что главный тренер синих Фрэнк Лэмпард серьёзно настроен на приобретение игрока. Специалист хочет усилить позицию левого защитника, и Чилвел является приоритетным кандидатом.

Бенджамин Чилвел — воспитанник «Лестера», защищает цвета клуба с 2015 года, а в сезоне-2015/2016 выступал на правах аренды за «Хаддерсфилд Таун». В минувшей кампании игрок принял участие в 27 матчах английской Премьер-лиги, забил 3 мяча, отдал 3 результативные передачи и получил 3 жёлтые карточки.

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