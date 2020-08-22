«Важная победа». Маммана выложил фото из раздевалки «Сочи»

Защитник «Сочи» Эмануэль Маммана прокомментировал победу в матче 4-го тура РПЛ с «Ротором» (2:1).
«Вперёёёд! Плюс три очка. Важная победа», — написал Маммана на своей странице в «Инстаграме».
Хавбек «Сочи» Никита Бурмистров открыл счёт на 21-й минуте встречи — Кристиан Нобоа с углового навесил на ближнюю штангу, сочинцы навязали борьбу, мяч отскочил в центр штрафной на Бурмистрова, который в касание поразил ворота «Ротора».
Во втором тайме счёт сравнял Камиль Муллин, однако Бурмистров вывел «Сочи» вперёд, откликнувшись на навес Жоаозиньо.
«Сочи» набрал в 4 матчах 8 очков и вышел на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Волгоградский «Ротор» (1) — на последнем, 16-м месте. У «Локомотива» (7) и «Спартака» (5) есть матч в запасе. Лидером соревнований является «Зенит» (12).
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