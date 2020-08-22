Фаусто Верой, который может перейти в ЦСКА, интересуется «Торино»

20-летний аргентинский полузащитник Фаусто Вера, выступающий на родине за «Аргентинос Хуниорс», вызвал интерес итальянского «Торино», сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.
Ранее сообщалось, что ЦСКА договорился с «Аргентинос Хуниорс» по трансферу Фаусто Веры. Клуб принял предложение от «армейцев» в размере € 8,5 млн плюс 1,5 млн бонусов за 100% прав на игрока.
По информации источника, президент аргентинского клуба Кристиан Маласпина накануне в эфире программы Puro Futbol сказал следующее: «Мы получили по Вере два запроса — от ЦСКА и «Торино». Оба предложения далеки от наших требований, но мы ведём переговоры. Мы ищем решение, подходящее каждому».
«Торино» готов предложить € 6 млн за Фаусто, однако аргентинцы требуют как минимум € 10 млн.
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