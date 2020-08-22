Тухель: «Бавария» привыкла участвовать в финалах, но это не будет решающим преимуществом

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель поделился эмоциями в преддверии финального матча Лиги чемпионов с «Баварией».
«В настоящий момент «Бавария» находится в феноменальной форме. Это смесь молодых игроков, которые голодны, и опыт бывалых участников турнира.
Я много общаюсь с Кейлором Навасом как с победителем Лиги чемпионов, у нас также есть Анхель Ди Мария и Неймар, которые выигрывали эти титулы. Для «Баварии» небольшое преимущество в том, что они привыкли участвовать в таких финалах, как этот. Однако это не будет решающим преимуществом», — цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА.
Матч финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» состоится завтра, 23 августа. Начало — в 22:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе Эштадиу да Луш (Лиссабон, Португалия).
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