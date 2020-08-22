Флик: «Бавария» постарается сыграть с «ПСЖ» в свой футбол, только тогда мы сможем выиграть

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился эмоциями в преддверии финального матча Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен».

«Мы постараемся показать свои лучшие качества и сыграть в наш лучший футбол. Если мы сможем это сделать, если мы все будем на сто процентов нацелены на результат, только тогда мы сможем выиграть.

«ПСЖ» пропустил всего пять голов в Лиге чемпионов — меньше всех в турнире. Это означает, что их линия обороны работает так же хорошо, как и нападение. У нас есть план на игру, и я надеюсь, что мы сможем его выполнить», — цитирует Флика официальный сайт УЕФА.

Матч финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» состоится завтра, 23 августа. Начало — в 22:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе Эштадиу да Луш (Лиссабон, Португалия).