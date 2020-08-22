Слуцкий — о сейве Дюпина: блестяще, гениально, великолепно!

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал игру футболистов своей команды в матче 4-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).
«Старфельту разбили бровь, шили её в перерыве, но вроде живой, меня узнал. Шатов и Хван? Очень хорошо сыграли. Шатов — большой молодец, потому что выдержал 75 минут. Ин Бом очень удачно вошёл в концовке, сохранил абсолютно все мячи. Думаю, что оба они будут только прибавлять.
Как проходит адаптация Ин Бома? Он такой классический азиатский футболист, очень трудолюбивый, неприхотливый. Я не думаю, что у него возникнут проблемы с адаптацией, учитывая, что он говорит по-английски. А так, он прибыл сюда с братом и мамой.
Оценить сейв Дюпина? Блестяще, гениально, великолепно! Когда Макаров будет играть в стартовом составе? Когда он будет готов играть больше по времени, когда у него не будет проблем с приводящими и всеми остальными мышцами, он будет играть. Пока он крайне эффективен в роли джокера, не хотелось бы разменивать его на что-либо другое», — цитирует Слуцкого пресс-служба клуба.
- 22 августа 2020
-
23:38
-
23:27
-
23:26
-
23:19
-
23:14
-
23:13
-
22:57
-
22:55
-
22:50
-
22:38
-
22:23
-
22:19
-
22:16
-
22:09
-
22:04
-
21:57
-
21:51
-
21:48
-
21:42
-
21:35
-
21:35
-
21:27
-
21:21
-
21:20
-
21:13
-
21:04
-
21:03
-
20:55
-
20:43
-
20:39
-
20:29
-
20:17
-
20:16
-
20:03
-
19:58