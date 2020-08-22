Слуцкий — о сейве Дюпина: блестяще, гениально, великолепно!

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал игру футболистов своей команды в матче 4-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).

«Старфельту разбили бровь, шили её в перерыве, но вроде живой, меня узнал. Шатов и Хван? Очень хорошо сыграли. Шатов — большой молодец, потому что выдержал 75 минут. Ин Бом очень удачно вошёл в концовке, сохранил абсолютно все мячи. Думаю, что оба они будут только прибавлять.



Как проходит адаптация Ин Бома? Он такой классический азиатский футболист, очень трудолюбивый, неприхотливый. Я не думаю, что у него возникнут проблемы с адаптацией, учитывая, что он говорит по-английски. А так, он прибыл сюда с братом и мамой.



Оценить сейв Дюпина? Блестяще, гениально, великолепно! Когда Макаров будет играть в стартовом составе? Когда он будет готов играть больше по времени, когда у него не будет проблем с приводящими и всеми остальными мышцами, он будет играть. Пока он крайне эффективен в роли джокера, не хотелось бы разменивать его на что-либо другое», — цитирует Слуцкого пресс-служба клуба.