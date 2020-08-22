Агент: в Чалове заинтересованы клубы из Италии, Германии и Англии

Кристиан Эмиле, агент нападающего ЦСКА Фёдора Чалова, сообщил в эфире программы Нобеля Арустамяна на телеканале «Матч Премьер», что футболистом сейчас интересуются клубы из сильнейших европейских чемпионатов.

«Я не вижу в нём молодого российского нападающего. Я вижу в нем игрока высочайшего уровня, чья национальность не имеет никакого значения. И я абсолютно уверен, что он стоит таких денег. А устроить весь этот процесс мне было нетрудно. «Кристал Пэлас» — это клуб, с которым у меня сложились прекрасные отношения. И они вели Фёдора с начала трансферного окна и даже с более раннего времени.

Они следили за его выступлениями, у них был доступ ко всем его матчам в ЛЧ и ЛЕ за несколько последних сезонов. В клубе приняли решение о том, что им нужен этот игрок. А я подтвердил, что в тот момент это был самый главный молодой талант в России и что им нужно будет предложить крупную сумму, чтобы убедить ЦСКА отпустить его. Ведь клубу нужны будут инвестиции, чтобы заменить Чалова. Но в итоге в ЦСКА решили оставить игрока у себя. И это их выбор.

Июньская новость о том, что ЦСКА готов отдать Чалова сейчас за € 10 млн? Насколько мне известно, ЦСКА сейчас развивает свой проект. Заинтересованные в Чалове клубы есть и в Германии, и в Англии, и в Италии. Но коронавирус сильно повлиял на трансферный рынок. Во многих странах дедлайны переходов сдвинулись аж на 6 недель. Поэтому о конкретных предложениях говорить неуместно. К тому же в тот момент сезон ещё не был завершён в европейских лигах.

Даже если на бумаге было одно предложение от «Кристал Палас», это не значит, что по поводу Фёдора не поступали другие предложения. Ведь сначала связываются с агентом, а уже потом игрок сообщает, интересен ли ему тот или иной вариант. После этого начинается процесс переговоров между клубами. С кем ещё общались? Я не могу ответить на этот вопрос. Прошлым летом Фёдором интересовались многие клубы, но вопрос сразу же упирался в цену. £ 25 млн (около € 27 млн) или больше — это та сумма, которую могут себе позволить немногие.

Нобель, ты считаешь, что Чалов не стоит £ 25 млн? Ты так считаешь, потому что он играет в России. Но если бы он выступал в Англии и забил там столько же голов, то какой была бы его цена? В том, что касается стоимости футболиста, всё зависит от рынка. Если есть клуб, готовый предложить £ 25 млн за Фёдора Чалова, значит это его стоимость. «Кристал Пэлас» был готов заплатить столько прошлым летом, но даже за эту сумму ЦСКА не отпустил форварда, — сказал Эмиле».