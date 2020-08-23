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«Пришлось кровь из носу спасать момент». Дюпин — о сейве в концовке матча с ЦСКА

«Пришлось кровь из носу спасать момент». Дюпин — о сейве в концовке матча с ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин прокомментировал результат матча с ЦСКА (2:1) в 4-м туре РПЛ.

«Очень много положительных эмоций, пацаны дотерпели в обороне. Мы ждали-ждали, вытерпели. Игра была хорошая, ЦСКА — сложный соперник, команда сыграла на пятёрку с плюсом. Мои сейвы в концовке? После удара Бистровича должен был переправлять мяч на угловой, но пришлось кровь из носу спасать момент. Слуцкий сказал, что это решающий сейв, что я молодец», — цитирует Дюпина «Матч ТВ».

Московский ЦСКА не смог удержать ничейный результат в матче четвёртого тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В самой концовке встречи Дюпин совершил невероятный двойной сейв. После этого Денис Макаров вывел казанцев вперёд ударом из-за пределов штрафной. Отыграться «армейцы» уже не смогли.

Невероятный сейв Дюпина — в видеообзоре матча ЦСКА — «Рубин»
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