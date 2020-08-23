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В «Рубине» отреагировали на слова Слуцкого о Дюпине песней «Мумий Тролля»

В «Рубине» отреагировали на слова Слуцкого о Дюпине песней «Мумий Тролля»
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба «Рубина» иронично отреагировала на высказывание главного тренера казанцев Леонида Слуцкого об игре вратаря Юрия Дюпина в матче с ЦСКА (2:1).

В «Твиттере» клуба появилось видео, на котором сейвы Дюпина сопровождаются словами Слуцкого и фрагментом песни группы «Мумий Тролль» — «Невеста?»

«Сейв Дюпина? Блестяще, гениально, великолепно!», — заявил Слуцкий после матча.

ЦСКА не смог удержать ничейный результат в матче четвёртого тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. В самой концовке встречи Дюпин совершил невероятный двойной сейв. После этого Денис Макаров вывел казанцев вперёд ударом из-за пределов штрафной. Отыграться «армейцы» уже не смогли.

Слуцкий — о сейве Дюпина: блестяще, гениально, великолепно!
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