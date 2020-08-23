Игрок «Динамо»: надо поскорее успокоиться и идти дальше, для болельщиков победить «Зенит»

Полузащитник московского «Динамо» Владислав Карапузов подвёл итоги матча четвёртого тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (0:2).
«Были ли опасения, что это не счастливый для нас стадион? Нет, мы приезжали только за победой. К сожалению, не получилось…
Клинтон забил, был миллиметровый офсайд. Показалось, вернули инициативу, но не получилось забить. В какой раз нас подводит реализация, мы могли сравнивать счёт сразу после перерыва.
Надо поскорее успокоиться и идти дальше. Для болельщиков победить „Зенит“, чтобы забыть эту игру», — сказал Карапузов в интервью клубной пресс-службе.
На 23-й минуте матча полузащитник Даниил Лесовой открыл счёт. Евгений Луценко прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки, дважды обыграл Евгеньева, отпасовал низом на Лесового, и тот ударом в касание отправил мяч в дальний угол ворот. На 74-й минуте Лесовой оформил дубль, реализовав пенальти.
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