Мбаппе: говорили, что Тухель не может управлять звёздами, но «ПСЖ» проводит лучший сезон

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе поделился мнением о главном тренере команды Томасе Тухеле в преддверии финального матча Лиги чемпионов с «Баварией».

«Игроки поддерживают тренера. Я много слышал, например, о том, что он не контролировал раздевалку, что он не знал, как управлять звёздами, что он не знал, как сделать это, сделать то… По правде говоря, с ним команда проводит лучший сезон в истории клуба. Мы выиграли все трофеи, которые могли, мы вышли в финал Лиги чемпионов.

Он сумел привести всех нас в нужную форму. Конечно, было всякое, но я думаю, что это происходит со всеми тренерами в мире. Он действительно тот специалист, в которого мы верим", — цитирует Мбаппе RMC Sport.

Матч финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» состоится сегодня, 23 августа. Начало — в 22:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе Эштадиу да Луш (Лиссабон, Португалия).