Пирло хочет вернуть Видаля в «Ювентус»
«Ювентус» заинтересован в возвращении полузащитника Артуро Видаля, сообщает Daily Mail.
По данным источника, в услугах игрока заинтересован новый главный тренер туринского клуба Андреа Пирло. Сообщается, что сам хавбек также хочет вернуться в «Ювентус» и поработать под управлением Пирло, с которым вместе играл в туринском клубе с 2011 по 2015 год.
Артуро Видаль перешёл в каталонскую «Барселону» в 2018 году. Ранее он выступал за немецкие «Байер» и «Баварию», а также туринский «Ювентус». В составе «Барселоны» Видаль выиграл чемпионат и Суперкубок Испании. В проишлом сезоне испанской Примеры Видаль провёл за «Барселону» 33 матча, в которых записал в свой актив 8 голов и сделал 2 результативные передачи.
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