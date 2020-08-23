ЦСКА готов предложить за Фаусто Веру € 6 млн. «Аргентинос Хуниорс» требует € 10 млн

Стали известны подробности предложения московского ЦСКА по 20-летнему опорному хавбеку «Аргентинос Хуниорс» Фаусто Вере, утверждает журналист Николо Скира в «Твиттере».

«После подписания Адольфо Гайча и Бруно Фукса московский ЦСКА действительно заинтересован в полузащитнике «Аргентинос Хуниорс» Фаусто Вере. Они готовы предложить за игрока € 6 млн + 20% с будущей продажи, но аргентинский клуб запрашивает не менее € 10 млн», — написал журналист.

На вопрос одного из пользователей социальной сети о том, правда ли, что ЦСКА близок к приобретению колумбийского атакующего полузащитника «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаля, итальянский инсайдер ответил: «Да, ЦСКА ведёт продвинутые переговоры по нему».

Контракт Веры рассчитан до 30 июня 2021 года. В сезоне-2019/2020 Фаусто принял участие в 17 матчах во всех турнирах на клубном уровне и записал в актив один гол. На международном уровне Вера выступает за сборную Аргентины U23. Играл в командах U20 и U17.