Жена Зинченко – о критике в адрес Гвардиолы: я никого не называла слабым тренером

Жена защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко, журналистка Влада Седан, ранее выступившая с критикой главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы за игру команды в матче с «Лионом» (1:3) в Лиге чемпионов, решила объяснить, на чём основывалось её мнение.

«Манчестер Сити» — «Лион». Я не знала, что эта тема вызовет такой резонанс. Но я готова вам ответить. Повторяю: мнение, озвученное мною здесь и на моём ютуб-канале, является исключительно моим мнением. Прежде чем комментировать результат матча, я несколько раз сказала, что не являюсь аналитиком, критиком или экспертом. Я отметила, что моё мнение не объективное, но это моё мнение, которым я делюсь на своём ютуб-канале.

Это были мои эмоции, мои личные переживания и выводы после матча. Для тех, кто «в танке» и вырывает слова из контекста, не поленюсь сказать ещё раз: по моему мнению, выбранная тактика на конкретный матч против «Лиона» абсолютно себя не оправдала, свидетельством чего стала перестройка игры «Сити» во втором тайме и результат матча в итоге.

Не отказываюсь от своих слов, но хочу отметить, что я никого не назвала слабым тренером или ставила его статус под сомнение. Надеюсь, вы понимаете моё настроение и не будете вырывать из контекста. А если и так, то проецируйте их на меня, а не на других людей», — написала Седан в «инстаграм-сториз».