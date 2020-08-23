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Моуринью — о приобретении Хёйбьерга: Леви проделал потрясающую работу

Моуринью — о приобретении Хёйбьерга: Леви проделал потрясающую работу
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью похвалил руководство клуба за трансфер полузащитника Пьера-Эмиля Хёйбьерга.

«Клуб нашёл нужный момент, чтобы совершить сделку. У Пьера был последний год контракта с „Саутгемптоном“, его клуб находился в сложной ситуации, поэтому, думаю, господин Леви проделал потрясающую работу. Благодаря этому трансферу мы станем лучше», — приводит слова Моуринью пресс-служба «Тоттенхэма».

Хёйбьерг стал игроком «Тоттенхэма» 11 августа. Контракт 25-летнего датского футболиста с английским клубом рассчитан на пять сезонов. Хёйбьерг будет выступать за «шпор» под 5-м игровым номером.

Хёйбьерг выступал за «Саутгемптон» с лета 2016 года. Полузащитник защищал цвета мюнхенской «Баварии», «Шальке-04», «Аугсбурга» и «Баварии-2». В минувшем сезоне английской Премьер-лиги Пьер-Эмиль отдал одну результативную передачу в 33 встречах.

Хёйбьерг стал игроком «Тоттенхэма»
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