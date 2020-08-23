«Бери сумку, и чтоб утром тебя не было». Экс-селекционер «Локо» — об уходе Кварацхелии

Бывший селекционер «Локомотива» Виктор Тищенко рассказал об уходе полузащитника Хвичи Кварацхелии из московского клуба.

«Сначала Кварацхелию отдали в «Локомотив» бесплатно. Даже зарплату ему платил его агент. Потом его хотели ещё на год оставить на тех же условиях — лишь бы работал с Сёминым. Но новое руководство, видимо, подумало что-то нехорошее, и к Хвиче обратился Лосюк: предложил подписать новый контракт за спиной Сёмина и агентов. Хвича отказался и услышал: «Тогда бери сумку, и чтоб утром тебя не было».



В клубе пошли разговоры: «Ничего страшного. У нас и в молодёжке такие есть». А таких не было. Не только в «Локомотиве». Мне Владимир Гуцаев говорил: «В Грузии лет сорок не рождалось таких талантов, как Хвича», — приводит слова Тищенко сайт телеканала «Матч ТВ».