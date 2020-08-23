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Президент «Ростова»: Попов захотел продолжить карьеру в другом клубе, Полоза хотели давно

Президент «Ростова»: Попов захотел продолжить карьеру в другом клубе, Полоза хотели давно
Футбол / РПЛ 0

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал обмен полузащитника Ивелина Попова на нападающего «Сочи» Дмитрия Полоза.

«Ивелин Попов изъявил желание продолжить карьеру в другом клубе. Мы с «Сочи» совершили хорошую сделку. Мы давно хотели, чтобы Полоз вернулся в «Ростов». Летом 2019 года не получилось, сейчас Дмитрий возвращается на полноценный контракт.

Уверен, у Димы всё получится, он принесёт много пользы нашей команде. Такой игрок нам был очень нужен", — приводит слова Арутюнянца пресс-служба клуба.

Дмитрий Полоз будет играть в ростовском клубе под номером 99. В этом сезоне он провёл три матча и забил один мяч.

Ивелин Попов провёл за «Ростов» 44 матча, в которых забил 9 мячей. В нынешнем сезоне 32-летний болгарин принял участие в двух матчах чемпионата России, в которых не отметился результативными действиями и получил одну жёлтую карточку.

«Ростов» объявил об обмене Попова на Полоза
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