Президент «Ростова»: Попов захотел продолжить карьеру в другом клубе, Полоза хотели давно

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал обмен полузащитника Ивелина Попова на нападающего «Сочи» Дмитрия Полоза.
«Ивелин Попов изъявил желание продолжить карьеру в другом клубе. Мы с «Сочи» совершили хорошую сделку. Мы давно хотели, чтобы Полоз вернулся в «Ростов». Летом 2019 года не получилось, сейчас Дмитрий возвращается на полноценный контракт.
Уверен, у Димы всё получится, он принесёт много пользы нашей команде. Такой игрок нам был очень нужен", — приводит слова Арутюнянца пресс-служба клуба.
Дмитрий Полоз будет играть в ростовском клубе под номером 99. В этом сезоне он провёл три матча и забил один мяч.
Ивелин Попов провёл за «Ростов» 44 матча, в которых забил 9 мячей. В нынешнем сезоне 32-летний болгарин принял участие в двух матчах чемпионата России, в которых не отметился результативными действиями и получил одну жёлтую карточку.
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