Харгривз: Гвардиоле в «Манчестер Сити» нужен новый Компани, а не Месси
Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Оуэн Харгривз отметил, что «горожанам» необходим сильный лидер.
«Уверен, Гвардиола пригласил бы Месси в „Манчестер Сити“, если бы мог. Но ему стоит обратить внимание на то, какое влияние ван Дейк оказывает на „Ливерпуль“, и понять, что именно такой футболист нужен ему больше всего на свете. Пепу нужен новый Компани, а не Месси. Ему нужен лидер, который может переломить ход игры в нужный момент.
Гвардиола — настоящий новатор. Это то, что делает его уникальным. Проблема „Манчестер Сити“ заключается в том, что ни одна команда не выигрывает Лигу чемпионов без защиты мирового уровня. Посмотрите, в какую команду превратился „Ливерпуль“ с Алисоном и ван Дейком», — приводит слова Харгривза BT Sport.
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