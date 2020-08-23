Семак стал лидером среди тренеров «Зенита» по проценту набранных очков

«Зенит» выиграл в матче четвёртого тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (4:1). Эта победа стала для главного тренера петербуржцев Сергея Семака 62-й по счёту, сообщается на сайте «История „Зенита“.
Специалист сравнялся по этому показателю с Андре Виллаш-Боашем, а по проценту набранных очков опередил Мирчу Луческу и стал единоличным лидером среди всех тренеров «Зенита».
Стоит также отметить, что сине-бело-голубые продлили беспроигрышную серию в чемпионате страны до 23 матчей.
Встреча «Зенита» и «Тамбова» проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. На 41-й минуте счёт открыл Дуглас Сантос. Малком забил второй гол питерцев.
Счёт стал разгромным на 68-й минуте — Александр Ерохин ударом головой замкнул передачу Мостового. Спустя шесть минут забил Азмун. Единственный гол «Тамбова» на 85-й минуте забил Кирилл Панченко.
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