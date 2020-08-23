«Манчестер Юнайтед» заключил контракт с 16-летним норвежским форвардом

Нападающий «Тромсё» Исак Хансен-Аарен стал игроком «Манчестер Юнайтед», сообщает пресс-служба норвежского клуба. Подробности сделки и сроки действия контракта 16-летнего футболиста не сообщаются.



«Замечательный человек. Уникальный футбольный талант. Он просто любит играть в футбол. Большое спасибо за последние десять лет и удачи в „Манчестер Юнайтед“. Надеемся, ты хорошо проведёшь время. До скорой встречи», — говорится в сообщении пресс-службы «Тромсё» на странице клуба в «Инстаграме».

Хансен-Аарен — воспитанник «Тромсё». Форвард дебютировал за основную команду норвежского клуба в 15 лет и стал самым молодым игроком в истории команды. Хансен-Аарен принял участие в 7 матчах за основную команду «Тромсё» и отдал 1 результативную передачу.