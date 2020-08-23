«Манчестер Юнайтед» заключил контракт с 16-летним норвежским форвардом
Нападающий «Тромсё» Исак Хансен-Аарен стал игроком «Манчестер Юнайтед», сообщает пресс-служба норвежского клуба. Подробности сделки и сроки действия контракта 16-летнего футболиста не сообщаются.
«Замечательный человек. Уникальный футбольный талант. Он просто любит играть в футбол. Большое спасибо за последние десять лет и удачи в „Манчестер Юнайтед“. Надеемся, ты хорошо проведёшь время. До скорой встречи», — говорится в сообщении пресс-службы «Тромсё» на странице клуба в «Инстаграме».
Хансен-Аарен — воспитанник «Тромсё». Форвард дебютировал за основную команду норвежского клуба в 15 лет и стал самым молодым игроком в истории команды. Хансен-Аарен принял участие в 7 матчах за основную команду «Тромсё» и отдал 1 результативную передачу.
- 23 августа 2020
-
11:57
-
11:45
-
11:42
-
11:27
-
11:11
-
11:07
-
10:51
-
10:49
-
10:36
-
10:31
-
10:23
-
10:18
-
10:13
-
09:56
-
09:51
-
09:45
-
09:31
-
09:30
-
09:30
-
09:26
-
09:23
-
08:54
-
07:09
-
05:50
-
05:20
-
04:44
-
03:21
-
03:03
-
01:18
-
00:44
-
00:41
-
00:25
-
00:23
-
00:10
-
00:06
Партнерский контент