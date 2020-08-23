«Крылья Советов» назначили нового генерального директора

После матча пятого тура ФНЛ «Крылья Советов» – «Оренбург» состоялся совет директоров самарского клуба, где был утверждён новый генеральный директор. Им стал Евгений Калакуцкий.

Калакуцкий работал в коммерческих структурах, с 2007 по 2009 год был генеральным секретарём Российского футбольного союза. Евгений работал в брянском «Динамо», занимая должность президента клуба, был генеральным директором раменского «Сатурна» и спортивным директором казахстанского клуба «Кайрат». В понедельник, 24 августа, Калакуцкий приступит к работе «Крыльях Советов».



«За это время на должность генерального директора „Крыльев“ мы рассмотрели несколько кандидатур. Программа развития клуба, предложенная Евгением Калакуцким, оказалась наиболее глубокой. К тому же он имеет большой опыт работы на руководящих должностях в футбольных структурах», — цитирует председателя совета директоров клуба Александра Фетисова пресс-служба «Крыльев».

В ближайшее время новый генеральный директор планирует встретиться с болельщиками и ответить на их вопросы.