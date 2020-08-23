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«Лацио» может перехватить голкипера Пепе Рейну у «Валенсии»

«Лацио» может перехватить голкипера Пепе Рейну у «Валенсии»
Футбол / Испания 0

Вратарь Пепе Рейна, у которого заканчивается контракт с «Миланом», готов присоединиться к «Лацио», разочаровавшись в переговорах с «Валенсией», сообщает Football Italia со ссылкой на AS.

Сообщалось, что вратарь перейдет в испанский клуб, но в последние несколько дней появилась информация, что Рейна разочарован переговорами и хочет выйти из сделки.

По сообщениям испанских СМИ, Пепе согласовал условия с «Лацио» и останется в Серии А. Клубу нужен надежный дублёр для Томаса Стракоши. Это будет третий клуб Рейны в итальянском чемпионате после «Наполи» и «Милана».

Минувший сезон 37-летний голкипер провёл в аренде в «Астон Вилле». Рейна принял участие в 12 матчах АПЛ, в двух из которых оставил ворота в неприкосновенности.

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