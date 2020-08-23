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«Моя любовь». Роналду опубликовал совместное фото со своей девушкой

«Моя любовь». Роналду опубликовал совместное фото со своей девушкой
Футбол / Италия 0

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду на своей странице в «Инстаграме» поделился совместной фотографией со своей девушкой Джорджиной Родригес.

«Моя любовь», — написал под фотографией Роналду.

Фото можно посмотреть на странице Криштиану в «Инстаграме».

В сезоне-2019/2020 Роналду принял участие в 33 матчах итальянской Серии А, забил 31 мяч и отдал 6 результативных передач. Напомним, в туринский клуб португальский футболист перешёл в 2018 году. Сумма трансфера Роналду составила € 117 млн. Контракт 35-летнего португальского форварда с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года. Напомним, по итогам сезона-2019/2020 туринский «Ювентус» стал чемпионом Италии.

Недавно туринскую команду возглавил бывший игрок клуба Андреа Пирло.

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