«Тоттенхэм» отклонил предложение «Ювентуса» о трансфере Ло Чельсо
Туринский «Ювентус» сделал предложение «Тоттенхэм Хотспур» о трансфере аргентинского полузащитника Джовани Ло Чельсо, сообщает Calciomercato.com.
По информации источника, «шпоры» отклонили предложение. Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассчитывает на Ло Чельсо и не планирует расставаться с игроком.
Ло Чельсо перешёл в «Тоттенхэм Хотспур» летом прошлого года. За аренду на один год лондонцы заплатили «Бетису» € 16 млн. В январе 2020 года «Тоттенхэм» активировал опцию выкупа контракта 24-летнего аргентинского футболиста. Нынешнее соглашение полузащитника со «шпорами» рассчитано до лета 2025 года. В сезоне-2019/2020 Ло Чельсо принял участие в 28 матчах английской Премьер-лиги и забил 2 гола.
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