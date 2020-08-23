«Тоттенхэм» отклонил предложение «Ювентуса» о трансфере Ло Чельсо

Туринский «Ювентус» сделал предложение «Тоттенхэм Хотспур» о трансфере аргентинского полузащитника Джовани Ло Чельсо, сообщает Calciomercato.com.



По информации источника, «шпоры» отклонили предложение. Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассчитывает на Ло Чельсо и не планирует расставаться с игроком.



Ло Чельсо перешёл в «Тоттенхэм Хотспур» летом прошлого года. За аренду на один год лондонцы заплатили «Бетису» € 16 млн. В январе 2020 года «Тоттенхэм» активировал опцию выкупа контракта 24-летнего аргентинского футболиста. Нынешнее соглашение полузащитника со «шпорами» рассчитано до лета 2025 года. В сезоне-2019/2020 Ло Чельсо принял участие в 28 матчах английской Премьер-лиги и забил 2 гола.